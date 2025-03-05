Фигурист Галлямов сделал заявление после информации о переломе лодыжки

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале сделал заявление после появившейся в СМИ информации о переломе лодыжки и заявил, что они вынуждены взять небольшой перерыв.
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