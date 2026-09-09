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Царьград

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На трассе М-12 фура протаранила КамАЗ: водитель погиб

На трассе М-12 фура протаранила КамАЗ: водитель погиб

Смертельное столкновение произошло на 1469-м километре федеральной автодороги М-12 «Восток» в Красноуфимском районе.

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