Случаи мумификации оставленных тел солдат ВСУ зафиксированы в Курской области. Фотографии с иссохшимися останками украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны», отметив, что трупы противника разбросаны по опорным пунктам во всем приграничье.
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