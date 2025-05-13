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Трупы превратились в мумии: обнаружены горы брошенных тел ВСУ под Курском

Трупы превратились в мумии: обнаружены горы брошенных тел ВСУ под Курском

Случаи мумификации оставленных тел солдат ВСУ зафиксированы в Курской области. Фотографии с иссохшимися останками украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны», отметив, что трупы противника разбросаны по опорным пунктам во всем приграничье.

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