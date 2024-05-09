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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаби Алонсо: «Понравилась реакция «Байера» в матче с «Ромой». Интересно бросить вызов «Аталанте» в финале ЛЕ»

Первый матч закончился 2:0 в пользу «Байера». Во втором – немцы уступали 0:2, но смогли довести игру до ничьей.

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