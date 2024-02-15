Рецепт: манты с картошкой

Ингредиенты Мука — 8 стаканов Вода — 2 стакана Картофель — 8 штук Лук репчатый — 4 штуки Масло сливочное — 200 грамм Зелень — по вкусу Соль — по вкусу Перец черный молотый — по вкусу Способ приготовления Из муки, воды и щепотки соли замесите простое тесто.
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