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NYT: запасы важных боеприпасов в США достигли самого низкого уровня

NYT: запасы важных боеприпасов в США достигли самого низкого уровня

Chiang Ying-ying/AP/TASS Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с американскими командирами получил информацию о рекордной нехватке запасов ключевых боеприпасов.

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