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У 37-летнего Обамеянга 5 голов и 2 ассиста в «Депортиво». Форвард забил в каждой из 5 игр

Пьер-Эмерик Обамеянг снова отметился голом в составе « Депортиво ». 37-летний нападающий сравнял счет на 78-й минуте игры с « Хетафе » в 5-м туре Ла Лиги.

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