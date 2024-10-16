Эксперт Логинов: жертвам трагедии в Охотском море выживать помогала дождевая вода

Троим туристам в Охотском море, двое из которых погибли, удавалось выживать с помощью дождевой воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя шестилетней кругосветной экспедиции на яхте «Елизавета» Алексея Логинова.
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