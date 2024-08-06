Американские военные пострадали в Ираке из-за ракетной атаки

Несколько американских военных получили ранения в понедельник в результате предполагаемой ракетной атаки на американские и коалиционные силы на авиабазе Аль-Асад в Ираке, сообщил представитель Министерства обороны США.
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