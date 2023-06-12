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«Последний куш перед побегом»: Хазин раскрыл, кто готовит большую приватизацию в России

«Последний куш перед побегом»: Хазин раскрыл, кто готовит большую приватизацию в России

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в эфире программы «Соловьев LIVE» раскрыл, кто готовит большую приватизацию в России.

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