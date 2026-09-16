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Биолог Кокшаров объяснил, как вывести летучую мышь из квартиры

Биолог Кокшаров объяснил, как вывести летучую мышь из квартиры

Летучие мыши осенью нередко залетают в квартиры, когда охотятся на насекомых или ищут место для зимовки.

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