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Еще в одном сибирском регионе ввели локдаун из-за COVID-19

Еще в одном сибирском регионе ввели локдаун из-за COVID-19

Гражданам запретили передвижение без производственной необходимости или неотложных нужд. Власти Тувы сегодня ввели суровые ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

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