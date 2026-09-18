В Краснодарском крае завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы

В Краснодарском крае завершился первый день голосования на выборах депутатов ГосдумыНа Кубани завершился первый день выборов депутатов Государственной думы РФ.
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