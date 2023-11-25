Женщина погибла на пожаре в Навашино

Пожар в частном доме тушили пожарные сегодня, 25 ноября, утром на улице Мичурина в Навашине. Как сообщили в областном ГУ МЧС, когда приехали пожарные, горели задняя часть дома, кровля, пристрой и хозяйственные постройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии