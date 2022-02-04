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Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Распоряжение о запрете допуска в Госдуму отдал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Журналистам немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle запретили доступ в Государственную Думу, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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