Украина пыталась ликвидировать губернатора Запорожской области с помощью химического оружия

Материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве свидетельствуют, что целями предотвращенных терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.