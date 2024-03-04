Украина пыталась ликвидировать губернатора Запорожской области с помощью химического оружия

Материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве свидетельствуют, что целями предотвращенных терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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