Вчера <100 прочитали Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску.
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