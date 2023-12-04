«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты

Вчера <100 прочитали Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску.