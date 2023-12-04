МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 870 подписчиков

«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты

«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты

Вчера <100 прочитали Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх