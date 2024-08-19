Алаудинов: ВСУ передислоцируются на курском направлении для атаки в новом месте

Подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются, чтобы начать атаку на новом участке, сообщил в беседе с ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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