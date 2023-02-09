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«Клипперс» выкупят контракт Джона Уолла, если не найдут для него новую команду

«Клипперс» ищут варианты обмена разыгрывающего Джона Уолла (32 года, 191 см). Как сообщает инсайдер Марк Стейн,калифорнийский клуб выкупит контракт Уолла, если обмен не состоится.

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