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"Решил утопить Украину в крови". Байден разрешил ВСУ бить по российским целям у Харькова. Британцы в шоке от "щедрости" американца

"Решил утопить Украину в крови". Байден разрешил ВСУ бить по российским целям у Харькова. Британцы в шоке от "щедрости" американца

© ИноСМИ / Изображение сгенерировано ИИСегодня 136 прочитали Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории России у Харькова, пишет FT.

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