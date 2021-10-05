Клиперы Российского императорского флота

Шёл 1855 год и было решено строить в Архангельске паровые корабли для защиты Русского Севера: «С получением … теоретического чертежа, для построения здесь шести клиперов, разбивка на плазе сделана, лекала приготовлены, кили и штевни связаны и для наборных членов леса выправлены.