Мировое обозрение

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Клиперы Российского императорского флота

Клиперы Российского императорского флота

Шёл 1855 год и было решено строить в Архангельске паровые корабли для защиты Русского Севера: «С получением … теоретического чертежа, для построения здесь шести клиперов, разбивка на плазе сделана, лекала приготовлены, кили и штевни связаны и для наборных членов леса выправлены.

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