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Царьград

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"Общественное" сообщило о взрыве в Изюме на фоне воздушной тревоги

"Общественное" сообщило о взрыве в Изюме на фоне воздушной тревоги

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о звуке взрыва в Изюме Харьковской области. Инцидент произошел на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.

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