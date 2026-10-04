"Общественное" сообщило о взрыве в Изюме на фоне воздушной тревоги

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о звуке взрыва в Изюме Харьковской области. Инцидент произошел на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин, Си, Трамп....
- The Guardian узна...
- ВД Вкусвилл проверил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым