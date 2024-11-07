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Сериал «Молодёжка» вернулся на телевидение

Сериал «Молодёжка» вернулся на телевидение

На телеканале СТС состоялась долгожданная премьера нового сезона популярного сериала «Молодежка». Спустя пять лет после финала шестого сезона создатели решили вернуть на экраны знакомых персонажей и представить зрителям новых героев.

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