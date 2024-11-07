Сериал «Молодёжка» вернулся на телевидение

На телеканале СТС состоялась долгожданная премьера нового сезона популярного сериала «Молодежка». Спустя пять лет после финала шестого сезона создатели решили вернуть на экраны знакомых персонажей и представить зрителям новых героев.
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