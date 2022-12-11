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Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал вторым игроком НБА за последние 25 лет, который оформил больше одного трипл-дабла с 30+ очками и 4+ блок-шотами.

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