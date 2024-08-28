Хакеры RaHDit обнародовали данные на 7,7 тыс. боевиков «Азова»

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные на 7,7 тыс. представителей обновленного состава нацистской бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), включая более 4 тыс.
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