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Хакеры RaHDit обнародовали данные на 7,7 тыс. боевиков «Азова»

Хакеры RaHDit обнародовали данные на 7,7 тыс. боевиков «Азова»

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные на 7,7 тыс. представителей обновленного состава нацистской бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), включая более 4 тыс.

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