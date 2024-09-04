Фото: Царьград Аудит в рядах Минобороны приобрёл плановый характер. Список задержанных генералов пополняется практически ежедневно.
Аудит в Минобороны стал плановым: Где ждать проверок?
Комментарии
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Татьяна Романова
Это удивляет всех. Шойгу не видел что происходит? Развел блядюшник, он не видел и что? У людей вопрос- что это было?
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5 час.
С
Странник
Шойгу привел в МО воров из МЧС..там остались такие же
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5 час.
Геннадий Маслов
Как сб МВД будет проверять если она ему подчиняется. Как это организовывал присоздании службы сб до сих пор ржот над результатом своего детище.
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2 час.
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