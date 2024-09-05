Россиянин среди жертв конфликта: заложники ХАМАС в Газе Ирэн ОрлонскаяНедавно представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об обнаружении останков шести заложников, которые были захвачены группировкой ХАМАС.
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