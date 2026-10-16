Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, рассказал, что «Локомотив» не мог рассчитывать на высокие места в РПЛ после понесенных потерь перед стартом сезона.
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