Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, рассказал, что «Локомотив» не мог рассчитывать на высокие места в РПЛ после понесенных потерь перед стартом сезона.