США умоляют Россию не передавать Тегерану секреты самых убийственных для американской армии «игрушек» Виталий Орлов Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Несмотря на показную демонстрацию Дональдом Трампом «усталости от ежедневных побед», выясняется, что его администрация ведет тайные переговоры с Кремлем, в ходе которых пытается остановить передачу Исламской Республике Иран технологии производства летающих на сверхзвуке крылатых ракет.