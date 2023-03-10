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Baza: в России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов

Baza: в России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что печать загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

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