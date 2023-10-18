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Lost 50-Day EMA & Anchored VWAP as well.

Lost 50-Day EMA & Anchored VWAP as well.

Lost 50-Day EMA & Anchored VWAP as well. E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI:NQ1! Advait007 We closed the day with heavy volume and also below the two most important things (50 EMA on daily and Anchored VWAP) If we don't close above these two things tomorrow, then there is lot of downside to come.

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