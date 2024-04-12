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ГТРК Татарстан

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В Казани приставы помогли компании взыкать более 1 млн рублей долга

В Казани приставы помогли компании взыкать более 1 млн рублей долга

В Казани приставы помогли предприятию получить оплату за оказанные услуги. Две местные компании заключили соглашение, согласно которому исполнитель обязался предоставлять заказчику услуги спецтехники по запросу, а заказчик обязался принимать и оплачивать эти услуги по установленным тарифам.

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