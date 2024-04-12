В Казани приставы помогли компании взыкать более 1 млн рублей долга

В Казани приставы помогли предприятию получить оплату за оказанные услуги. Две местные компании заключили соглашение, согласно которому исполнитель обязался предоставлять заказчику услуги спецтехники по запросу, а заказчик обязался принимать и оплачивать эти услуги по установленным тарифам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии