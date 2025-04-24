Долго же мы этого ждали.Таких персонажей конечно же надо хватать и тащить в околоток, пока они еще в России находятся и с ним можно струсить не только то, что у них в России осталось, но и то, что они успели украсть и вывести за рубеж.
Исполнительное производство на Чубайса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Да, то, что его выпустили из России было ЕГО сознательной и большой ошибкой. Если у нас нет культа личности, то мы можем об этом писать и говорить.
Ответить
12 час.
СП
Сергей Потемкин
Обоссаться. Дали свалить, вывезти бабло, хорошенько устроиться и теперь опа...За идиотов, что ли держат....
Ответить
7 час.
Александр Денисов
Так это именно Чубайс и Ко открыли дорогу к вершинам власти бывшему носильщику портфеля Толика Собчака, что не помните, память короткая у народа...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии