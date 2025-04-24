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Исполнительное производство на Чубайса

Исполнительное производство на Чубайса

Долго же мы этого ждали.Таких персонажей конечно же надо хватать и тащить в околоток, пока они еще в России находятся и с ним можно струсить не только то, что у них в России осталось, но и то, что они успели украсть и вывести за рубеж.

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, то, что его выпустили из России было ЕГО сознательной и  большой ошибкой. Если у нас нет культа личности, то мы можем об этом писать и говорить.
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