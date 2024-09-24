Большинство жителей США недовольны состоянием экономики и демократии в стране

Опрос телеканала CBS и компании YouGov свидетельствует, что подавляющее большинство американцев считают обстановку в стране плохой, убеждены, что демократия под угрозой, негативно оценивают происходящее в экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии