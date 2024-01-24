Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Спасатели деблокировали тела из перевернувшегося внедорожника. В столкновении двух легковых авто на 400-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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