Евгений Волков и Светлана Аплачкина стали победителями дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона

В субботу 26 апреля прошел забег на дистанции 5 км в рамках Московского полумарафона. Результаты победителей и призеров: 5 км, мужчины Евгений Волков – 14:33 (рекорд соревнований) Алексей Дорофеев – 14:48 Артем Сериков – 14:51 5 км, женщины Светлана Аплачкина – 15:41 Лилия Мендаева – 15:42 Ульяна Андреева – 16:37 Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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