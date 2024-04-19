Родственник Наполеона указал на диктаторскую сторону Еврокомиссии

Родственник французского императора Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат считает Европейскую комиссию (ЕК) деспотичной организацией, присутствие в составе которой несовместимо с выживанием суверенной Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии