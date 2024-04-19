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Родственник Наполеона указал на диктаторскую сторону Еврокомиссии

Родственник Наполеона указал на диктаторскую сторону Еврокомиссии

Родственник французского императора Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат считает Европейскую комиссию (ЕК) деспотичной организацией, присутствие в составе которой несовместимо с выживанием суверенной Франции.

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