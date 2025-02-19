Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: «Я играл в The Last of Us Online, и мне понравилось»Бывший сотрудник Sony подтвердил, что идея создания онлайновой The Last of Us исходила от самой Naughty Dog, и студия была полна энтузиазма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)