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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: «Я играл в The Last of Us Online, и мне понравилось» Бывший ...

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: «Я играл в The Last of Us Online, и мне понравилось» Бывший ...

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: «Я играл в The Last of Us Online, и мне понравилось»Бывший сотрудник Sony подтвердил, что идея создания онлайновой The Last of Us исходила от самой Naughty Dog, и студия была полна энтузиазма.

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