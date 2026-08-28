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Царьград

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Британия сама сдала карты своих военных баз после предупреждения Захаровой

Британия сама сдала карты своих военных баз после предупреждения Захаровой

Британская The Independent, видимо, решила помочь России в разведке. Газета опубликовала подробные карты с расположением военных объектов — и сделала это аккурат после заявления Марии Захаровой о возможном ответе Москвы на удары британским оружием по нашей территории.

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