Британия сама сдала карты своих военных баз после предупреждения Захаровой

Британская The Independent, видимо, решила помочь России в разведке. Газета опубликовала подробные карты с расположением военных объектов — и сделала это аккурат после заявления Марии Захаровой о возможном ответе Москвы на удары британским оружием по нашей территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии