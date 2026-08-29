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Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 675 человек

Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 675 человек

Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести после наводнения на севере Непала. Об этом в субботу, 29 августа 2026 года, пишет агентство France Presse со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

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