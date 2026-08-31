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С автодрома в Мадриде украли 300 метров кабеля. Первая гонка «Ф-1» на трассе – 13 сентября

Полиция расследует кражу кабеля с «Мадринга» – нового автодрома «Формулы-1» в Мадриде. Инцидент произошел утром 30 августа.

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