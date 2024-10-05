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Петербургский дневник

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Стала известна одна из причин внесения Поперечного* в список иноагентов

Стала известна одна из причин внесения Поперечного* в список иноагентов

Он получил более 60 тысяч долларов из США и Ирландии Данилу Поперечного внесли в список иностранных агентов в связи с получением денег из иностранных компаний, сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска комика об исключении его из реестра.

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