Стала известна одна из причин внесения Поперечного* в список иноагентов

Он получил более 60 тысяч долларов из США и Ирландии Данилу Поперечного внесли в список иностранных агентов в связи с получением денег из иностранных компаний, сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска комика об исключении его из реестра.