Буцкая: многие выплатили долги по алиментам из-за нежелания попасть в реестр

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Многие должники по алиментам выплатили их, чтобы не попасть в реестр злостных неплательщиков, еще когда закон о его создании только рассматривался.
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