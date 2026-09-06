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ТАСС

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Буцкая: многие выплатили долги по алиментам из-за нежелания попасть в реестр

Буцкая: многие выплатили долги по алиментам из-за нежелания попасть в реестр

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Многие должники по алиментам выплатили их, чтобы не попасть в реестр злостных неплательщиков, еще когда закон о его создании только рассматривался.

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