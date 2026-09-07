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Глава ВАРПЭ: запасы осетровых истощены, вылов возобновится нескоро

Глава ВАРПЭ: запасы осетровых истощены, вылов возобновится нескоро

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил, что возобновление промышленного вылова осетровых в России в ближайшие годы невозможно.

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