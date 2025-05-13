Парадзюдоистку из Азербайджана признали зрячей и пожизненно дисквалифицировали

www.globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO Азербайджанскую дзюдоистку Шахану Гаджиеву, получившую золото на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году, признали зрячей и пожизненно дисквалифицировали с соревнований для спортсменов с нарушением зрения.