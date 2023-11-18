Российский истребитель пятого поколения Су-75: в чем его преимущества

Самый главный фактор, который останавливает наших противников от прямого вмешательства, — армия. На этой неделе в Оренбургской области на боевое дежурство поставили второй новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования.
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