Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах Одним из важнейших приоритетов Правительства Москвы является улучшение экологической ситуации, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия.
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