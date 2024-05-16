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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в московских школах Одним из важнейших приоритетов Правительства Москвы является улучшение экологической ситуации, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия.

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