В Кузбассе будут судить сырного вора

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 7 августа сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Кража» в отношении 33-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого.
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