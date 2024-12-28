Первая украино-словацкая: если Киев уберет транзит газа, Братислава не даст Украине электричество

Набирает силу заочная пикировка между Киевом и Братиславой, вызванная ожидаемыми словаками катастрофическими последствиями для своей экономики от прекращения украинского транзита газа в ЕС с 1 января 2025 года.
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