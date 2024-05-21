Мадрид передаст Киеву новую партию танков Leopard

В июне Мадрид передаст Украине еще одну партию танков Leopard. С таким анонсом выступила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по Украине (формат "Рамштайн"), сообщает El Mundo.
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